Moto contro auto: muore motociclista

Trino Vercellese – È di un morto il tragico bilancio d’un grave incidente stradale che si è verificato ieri pomerigio prima delle due lungo la Strada 31 bis, all’altezza del bivio per Ponte Stura. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, giunti sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco, all’elisoccorso e a un’ambulanza medicalizzata del 118 per un primo intervento di rianimazione, l’auto, una Suzuki Splash alla guida della quale c’era una donna di 37 anni, s’è scontrata con la Yamaha T.Max del centauro Dino Bellan, 58 anni, residente a Morano sul Po, dove gestiva l’officina “100% Moto” in Via Casale 31 (nella foto). Il motociclista non ce l’ha fatta mentre la donna al volante è uscita illesa. Bellan abitava a Trino con la moglie Piera Morando, pensionata. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che l’autovettura si stesse immettendo sulla carreggiata e non abbia visto arrivare il motociclo.