Rinasce dalle sue ceneri la nuova squadra di calcio Asd Città di Casale 1909

Casale Monferrato – Giovedì pomeriggio, nella sala consigliare di via Mameli, presenti il sindaco Riboldi e l’assessore Novelli, è stata ratificata la costituzione della società sportiva Asd Città di Casale 1909, che unisce sotto a stessa insegna il vecchio Casale che si fonde con la Junior Calcio Pontestura e la Stay O’Party. La squadra manterrà la tradizionale maglia nerostellata e potrà beneficiare dello stadio Palli.

Riboldi ha giustamente pensato al vivaio e scuola calcio, l’ex Turricola Terruggia che cambierà denominazione in Società Sportiva Dilettantistica Accademia Casale, restando la vecchia società dal punto di vista federale così da mantenere il diritto a partecipare ai campionati giovanili regionali conquistati sul campo negli ultimi anni. Sponsor della bella iniziativa è l’azienda BCube della famiglia Bonzano, per cui Umberto Bonzano sarà il Presidente Onorario.