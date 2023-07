Alessandria – È di Alessandria l’uomo di 23 anni che ha ricevuto dalla Spagna nascosti in un barbecue 6 kg di hashish. È stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato colto sul fatto mentre ritirava il pacco contenente lo stupefacente. Le indagini hanno preso il via grazie al Nucleo operativo e radiomobile di Novara, che si è attivato dopo il ritrovamento d’un pacco sospetto: al posto della griglia c’erano 60 panetti di hashish da 100 grammi, tutti sottovuoto per nasconderne l’odore.