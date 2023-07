Due incidenti sulla A21 tra le sei e le sette di stamane: nessuna vittima

Alessandria – Stamane sulla A21 (Torino-Piacenza-Brescia) si sono verificati due incidenti stradali per fortuna senza conseguenze per gli occupanti. Il primo verso le sei tra i caselli di Alessandria Est e Ovest, per cui un’auto s’è ribaltata causando disagi al traffico. Il secondo verso le sette in direzione Torino tra Felizzano e Asti. In questo caso i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per avere ragione delle fiamme che si sono sviluppate in seguito allo scoppio d’un pneumatico. Per fortuna anche in questo caso nessuna conseguenza per gli occupanti. In entrambi gli incidenti sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, Ambulanze del 118 e Pattuglie Polstrada che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dei sinistri.