Alessandria Calcio: Benedetto e Pedretti in rotta di collisione

Ieri sera, sabato, prima puntata della nuova telenovela: mister Lo Bello e il suo staff formato da suoi connazionali sono stati convocati dal presidente Benedetto in sede per firmare i contratti da spedire in Lega. Il gruppo è accolto dal custode del campo che porge loro copia dei contratti da firmare. Sui moduli predisposti dalla società sembrano non comparire le cifre relative agli emolumenti e ai rimborsi spese. Per questo i quattro non accettano un contratto sostanzialmente “in bianco” e informano Pedretti della cosa. Saputo del gran rifiuto dei transalpini, in tarda serata Enea avverte tutti che non intende più avvalersi dello staff tecnico che era stato annunciato anche sul sito e che domani, lunedì 10 luglio, al raduno della squadra ci sarà un nuovo staff tecnico incaricato dal presidente Enea. A questo punto circolerebbe il nome di Antonino Asta mister del Torino Under 18 (nella foto) come probabile mister dei Grigi. Stamane arriva in città Pedretti e, dopo varie burrascose telefonate con Enea, informerà il Sindaco Abonante di questi clamorosi sviluppi. Pare che si incontreranno a pranzo.