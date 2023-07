Alessandria Calcio: la confusione aumenta

A proposito dei contrasti fra i due azionisti dell’Alessandria Calcio, Enea Benedetto (60% delle quote di proprietà) e Alain Pedretti (40%), oggi pomeriggio Benedetto ha deciso di rinviare il raduno della squadra previsto per domani (lunedì) a mercoledì. Nel frattempo Benedetto in mattinata aveva contattato Antonino Asta per affidargli la panchina mandrogna che, fino a ieri, sembrava destinata al francese Lo Bello. Il mister ex Bassano, ora nella cantera del Toro, avrebbe rifiutato l’offerta di Enea di 30.000 euro netti più parziali rimborsi per le spese di viaggio. Pedretti nel pomeriggio ha avuto un incontro col Sindaco Abonante durante il quale ha ribadito la sua volontà di rilevare la quota di maggioranza dell’altro socio cercando di convincere il primo cittadino mandrogno a fare pressione su Enea Benedetto per andarsene. Nel caso in cui la missione di Abonante dovesse fallire Pedretti, e tutto lo staff che ha portato con sé, tornerebbero a casa con le pive nel sacco. In questo contesto anche il Ds Malù Mpasinkatu pare sia deciso a mollare l’osso. In questo bailamme non è escluso che domattina Pedretti incontri i giornalisti locali al Centro Michelin.