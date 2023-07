Da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – Ricompattata la destra novese

I gruppi consiliari di “Fratelli d’Italia”, “Lega-Lavoriamo per Novi” e “Forza Italia – Berlusconi Presidente”, si sono incontrati in vista del prossimo Consiglio Comunale previsto per domani sera lunedì 10 luglio alle ore 21:00 alla Biblioteca Civica locale, al fine di elaborare gli emendamenti da proporre al voto del Consiglio medesimo circa la Delibera di indirizzo alle nomine negli Enti e nelle Aziende partecipate. I consiglieri dei gruppi hanno elaborato numerosi emendamenti al documento che saranno presentati al Presidente del Consiglio comunale per essere sottoposti alla discussione e al dibattito della prossima adunanza. Fra i punti salienti si rilevano tra i criteri di esclusione alla nomina quanto in difformità allo spirito della Legge Madia, tuttora vigente, fra cui la possibilità di essere nominato in Enti e Aziende dopo essere stato eletto con voto popolare in Consiglio Comunale, disattendendo la volontà dei cittadini. Circa gli obblighi dei nominati ci auguriamo che gli stessi relazionino compiutamente e in modo periodico sull’attività dell’Ente di riferimento con facoltà dei capigruppo di addivenire ad audizioni circa l’attività medesima.