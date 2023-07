Da Umberto Quistelli – Richiesta smentita e mio curriculum

Egregio direttore, in riferimento all’articolo pubblicato oggi https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/07/08/alessandria-calcio-tra-amnesie-e-scopiazzature-a-ene-e-facce-ride/ riguardante l’Alessandria Calcio riporta dei fatti errati sulla mia persona e su quando detto della struttura societaria.

Onde evitare ennesimi disappunti, le chiarisco sin da ora che sono abilitato Figc come direttore sportivo, che non ho mai svolto l’attività di osservatore nella mia carriera e non ho mai collaboratorato con agenzie di procuratori tramite frequentazioni familiari.

La diffido sin da ora di scrivere notizie non veritiere sulla mia persona e sulla mia carriera professionale.

La diffido dal proseguire con l’attività lesiva e chiaramente diffamatoria del diritto all’immagine, al nome, alla dignità e alla riservatezza, attività da Lei messa in atto.

Chiedo sin da ora che venga immediatamente modificato l’articolo “Alessandria calcio tra amnesie e…”, altrimenti, sarò costretto a tutelarmi agendo per vie legali nelle opportune sedi.

Di seguito il mio curriculum.

Pubblichiamo quello che ci manda ma non possiamo eliminare l’articolo cui fa riferimento e già da lei ampiamente smentito.