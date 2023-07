Far West al Rione Cristo: albanese all’ospedale col volto trapassato da un proiettile dopo una sparatoria notturna

Alessandria – È dovuta probabilmente a un regolamento di conti – ma le indagini sono ancora in corso – la sparatoria avvenuta stanotte verso l’una in Via Maggioli all’incrocio con Via Mathis al Rione Cristo. Un albanese di 42 anni residente in città è stato ferito al volto da alcuni proiettili, uno dei quali gli ha trapassato la guancia senza peraltro colpire parti vitali. È stato ricoverato all’ospedale ma non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri (che stanno svolgendo le indagini insieme alla Polizia), i Vigili del Fuoco e un’ambulanza attrezzata del 118. Gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti anche su un’auto sospetta trovata sul posto appena dopo i fatti.