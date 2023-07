Rogo di sterpaglie vicino alla ferrovia, domato dai pompieri in tre ore

Tortona – Nel tardo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti in strada privata Rosa nel Comune di Tortona in prossimità della linea ferroviaria Tortona -Arquata Scrivia per un incendio ad alcune sterpaglie. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato, oltre alle colture agricole, anche una parte boschiva. In supporto alle operazioni di spegnimento e bonifica, sono intervenute anche una squadra VVF di Novi Ligure e due squadre provenienti dalla sede Centrale di Alessandria con Autobotte per il rifornimento idrico. L’incendio è stato domato in serata mentre sul posto si sono recati Carabinieri, Agenti della Polizia Ferroviaria, personale RFI e Protezione Civile.