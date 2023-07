Escursionista in mountain bike cade sullo sterrato e finisce in codice rosso all’ospedale

Viguzzolo – È grave il ciclista che ieri mattina verso le 10 è caduto in un tratto scosceso con la sua mountain bike. Si tratta d’un uomo di 45 anni del posto che, data la bellissima giornata, era uscito in bici per una pedalata con alcuni amici lungo i sentieri delle colline della zona. Ma a un certo punto, per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri, ha perso il controllo della mountain bike rovinando a terra e ferendosi gravemente. Dato l’allarme di chi era con lui, oltre agli uomini della Benemerita, sul posto si è portato l’elicottero del 118 che ha subito ricoverato il ciclista all’ospedale di Alessandria in codice rosso.