GP F1 Gran Bretagna – Ferrari e la strategia sbagliata

Silverstone – Ancora la Red Bull di Verstappen strappa il trionfo a Silvestone, male la Ferrari di Leclerc e Sainz rispettivamente 9 e 10. Sorprendenti le McLaren di Lando Norris che dopo aver sorpreso l’olandese al via ha chiuso in seconda posizione. Alonso con l’Aston Martin in settima posizione dopo aver sorpassato die volte Leclerc che ha concluso il giro in nona posizione. Quarto a sorpresa Oscar Piastri che si è messo alle spalle anche Russell, Perez e Alonso. Bene anche Albon che ha terminato davanti alle due rosse sfruttando un errore di Sainz dopo la ripartenza della Safety Car entrata in pista per l’incidente di Magnussen. L’ottava vittoria permette a Verstappen di orbitare a quota 225 punti nella classifica generale. La marea umana di Silvestrone fa festa anche per il secondo e il terzo posto di Norris ed Hamilton.

Foto in alto da Virgilio Sport

Foto a lato OASport