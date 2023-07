Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle a processo a Bari per violenza sessuale

Bari – Il trasferimento a Bari d’un giudice del tribunale di Tempio Pausania potrebbe far ripartire da zero il processo contro il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Lo prevede la riforma del sistema di giustizia penale. Cambia il giudice in quanto Alessandro Cossu è stato integrato nel collegio giudicante presieduto da Marco Contu per il caso di violenza sessuale di gruppo contro Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, che devono rispondere dei fatti accaduti nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 durante una vacanza in Sardegna.