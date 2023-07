Alessandria – Il processo di primo grado contro i medici Angelo Chiappano, in servizio al pronto soccorso di Alessandria e il medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia Ezio Capuzzo, ritenuti responsabili di omicidio colposo per aver provocato la morte all’ospedale di Alessandria di Ingrid Vazzola (aveva 41 anni) e della bambina che portava in grembo da otto mesi, si è concluso con l’assoluzione perché il fatto non sussiste. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice Gianluigi Biasci.