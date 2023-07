Motociclisti astigiani morti in Francia per un incidente stradale

Modane (Francia) – Due motociclisti di Asti, un uomo e una donna, sono morti in un incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio verso le quattro in val Maurienne, sulla strada dipartimentale 1006. Le vittime sono Devis De Luca 32 anni, titolare di Mister Glass di Corso Casale, che lascia due figliolette avute da una precedente relazione, e la fidanzata Ilaria Chiotto di 30 anni, anche lei di Casale Monferrato. Sul posto ambulanze e Vigili del Fuoco, ma per i due motociclisti non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono a cura della gendarmeria francese che ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause dell’incidente. I due motociclisti stavano percorrendo la strada di montagna di Aussois, una località della Val Maurienne, subito dopo il confine con la Francia quando la moto ha perso aderenza andando fuori strada e facendo sbalzare i suoi due centauri. Sul posto la gendarmeria di Modane e numerosi mezzi di soccorso, compresi due elicotteri per il trasporto veloce al più vicino ospedale ma i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.