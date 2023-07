Telenovela Grigia: Alain Pedretti se ne va insieme a mister Lobello e al team manager Gianfranco Foco

Alessandria – Come neve al sole l’Alessandria Calcio si sta dissolvendo. Col presidente Enea Benedetto è rimasto solo il direttore tecnico, Umberto Quistelli. Oggi si è consumato il divorzio fra Enea Benedetto (presidente) e Alain Pedretti (Vicepresidente). Con Pedretti se ne sono andati l’allenatore, René Lobello, il team manager Gianfranco Foco e ds Malu Mpasinkatu. Intanto i giocatori sotto contratto si sono riuniti in assemblea (solo in Alessandria succedono certe cose) allo stadio Moccagatta per confermare l’assemblea di oggi pomeriggio alle cinque e mezza.