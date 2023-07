Cade da una scala e muore il parroco di Arquata Scrivia

Arquata Scrivia – Nel tardo pomeriggio di ieri il parroco di Arquata Scrivia, don Lino Piccinini di 76 anni, è stato trovato senza vita riverso a terra nel solaio della canonica, ai piedi d’una scala appoggiata al muro. Era salito per sistemare un abbaino del tetto. Don Lino, come lo chiamavano tutti, era arrivato 25 anni fa nella parrocchia di San Giacomo nel centro del paese. Secondo il medico legale e i Carabinieri, che sono subito intervenuti sul posto, le ipotesi del decesso sarebbero due: la prima secondo cui il sacerdote sulla scala sarebbe stato colto da malore prima di stramazzare a terra; la seconda è che una volta sulla scala abbia perso l’equilibrio e sia caduto. Il cadavere è stato trovato da alcuni parrocchiani che, non vedendolo arrivare per la messa delle 18, hanno iniziato a cercarlo per poi trovarlo riverso a terra nel solaio. Il sindaco Alberto Basso proclamerà il lutto cittadino il giorno del funerale.