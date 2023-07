Fulvio Fiorin sarà il nuovo mister dei Grigi 2023/24. Diciamo “sarà” perché al momento la situazione relativa ai tesseramenti in casa mandrogna è ancora bloccata e, come abbiamo potuto verificare in questi giorni, la situazione societaria potrebbe esplodere da un momento all’altro. Fiorin, 61 anni, milanese, è un mister specializzato nel lavorare coi giovani e bravo anche nell’organizzare settori giovanili. L’anno scorso ha allenato con profitto la Primavera 2 dell’Alessandria riuscendo a confermarsi in categoria, cosa che ai più è parsa un’autentica impresa. Interessante l’esperienza fatta ad Ascoli in Prima Squadra dove ha tenuto a battesimo Maresca su una panchina professionistica, quando Maresca era considerato l’astro nascente dei tecnici italiani. Ovviamente al momento non può ancora scendere in campo per allenare i ragazzi della prima squadra perché, come abbiamo visto, non è ancora tesserato visti i problemi della struttura amministrativa del Club.