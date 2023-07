Alessandria – Incidente stradale oggi pomeriggio poco dopo l’una all’incrocio fra Via Maggioli e Via Campi al Rione del Cristo fra un furgone e un suv che, secondo i primi accertamenti, stava svoltando proprio in Via Campi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e due ambulanze del 118. I feriti sarebbero tre ma, fortunatamente, non sono gravi. Qualche disagio per la viabilità, peraltro risolto in meno di un’ora.