Riscontrati trenta illeciti in sei mesi nell’alessandrino per la gestione rifiuti

Alessandria – Nell’ambito dei 273 controlli sulla gestione effettuati dai Carabinieri Forestali delle nove Stazioni della Provincia di Alessandria insieme al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e al distretto Alessandria-Asti dell’Arpa nel primo semestre di quest’anno, sono stati rilevati 30 illeciti amministrativi per cui sono state comminate multe per un totale di 78.000 euro con 19 persone denunciate per violazioni penali. Tra le principali irregolarità, l’abbandono, spesso attuato da privati – soprattutto nella zona di Gavi – in aree rurali e boscate nel tentativo di nascondere i rifiuti. Casi di accolta, trasporto, trattamento e smaltimento illecito da parte di ditte e imprese senza autorizzazioni oppure in totale difformità, invece, sono stati rilevati con più frequenza nelle città della provincia maggiormente industrializzate.