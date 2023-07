Achtung! Caldo tropicale e treni in sciopero, per due giorni da incubo

Alessandria – Non basta il caldo tropicale (39°) a rendere le giornate insopportabili, ma anche l’ennesimo sciopero dei treni che impediscono ai cittadini di muoversi in sicurezza dati i molti incidenti stradali che si registrano ogni giorno nella nostra provincia. Un’agitazione sindacale di 24 ore interesserà il trasporto ferroviario di passeggeri e merci tra il 13 e il 14 luglio, organizzata da sei organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore ferroviario: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti che hanno indetto uno sciopero che coinvolgerà sia Trenitalia che Italo. Per il personale che si occupa della circolazione dei treni, lo sciopero inizierà alle 3:00 di domani, giovedì 13 luglio, per finire alle 2:00 di venerdì 14 luglio. Per il personale non viaggiante lo sciopero andrà dalle 21:01 di stasera mercoledì 12 luglio alle 20:59 di domani. Chi lavora a giornata intera sciopererà per tutta la giornata del 13 luglio. Resteranno comunque dei servizi minimi garantiti dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.