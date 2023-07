Caldo: sfiorati i 40 gradi nell’alessandrino

Alessandria (Ansa) – In Piemonte è stato raggiunto oggi l’apice di quest’ondata di calco: record del caldo (37°-39°) in provincia di Alessandria, superati i 35° nel centro di Torino, ma le temperature percepite sono state superiori di qualche grado. E ora scatta l’allerta gialla temporali che dalla serata di oggi dovrebbero riguardare – avvisa l’Agenzia regionale di protezione ambientale – soprattutto il nord della regione, dalle vallate alpine fino alla pianura. Si profilano di nuovo forti raffiche di vento e grandinate dopo quelle che il 6 luglio hanno devastato ampie zone delle Langhe, del Roero, nell’alessandrino e nell’astigiano, oltre che nella provincia di Torino. In alcuni casi le aziende agricole lamentano danni fino al 100%, con devastazioni soprattutto nei noccioleti e nei vigneti.

Foto de La Stampa