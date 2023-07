Motociclista muore vittima di un incidente stradale tra Tortona e Sale

Tortona – È di un morto il triste bilancio d’un gravissimo incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le undici lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale, nei pressi del Motel 2. Per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri giunti sul posto, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente e il motociclista, un uomo di 45 anni, è stato sbalzato dal mezzo facendo un tragico volo d’una decina di metri per poi stramazzare a terra. Vano il tentativo di rianimarlo da parte della squadra del 118 giunta tempestivamente sul luogo dell’incidente: il centauro non ce l’ha fatta ed è deceduto quasi subito per le gravissime lesioni riportate. Sul posto anche i Vigili del Fuoco intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Traffico rallentato per circa un’ora.