Scoppia un silo alla Codelfa: nove gli operai feriti

Tortona – Ieri pomeriggio verso le quattro è “esploso” un silo di cemento in uno stabilimento di betonaggio lungo la strada provinciale Tortona-Sale, nell’azienda di costruzioni e ristrutturazioni Codelfa (gruppo Gavio). Probabilmente per il gran caldo (35°) sarebbe saltato il tappo, mentre dai primi accertamenti pare che il pompaggio dell’aria all’interno sia risalito verso l’alto, provocando l’allentamento dei bulloni e, quindi, il cedimento del coperchio superiore. Nove gli operai investiti da una nuvola di polvere (quantificata in 2-3 quintali) i quali per fortuna, si erano accorti dell’anomalia riuscendo ad allontanarsi per tempo, evitando di essere investiti da altri materiali, per cui hanno riportato solo irritazioni cutanee. Uno di loro ha rifiutato il ricovero, gli altri sono stati trasportati negli ospedali di Alessandria, Novi Ligure e Voghera in codice giallo. Sul posto i Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le vere cause dell’incidente.