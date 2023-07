Novi Ligure – Ieri i Vigili del Fuoco di Novi insieme al personale personale AIB (antincendio boschivo) di Stazzano, Tassarolo e Volpedo, sono dovuti intervenire in alcune aree rurali della città per avere ragione delle fiamme che, per cause in corso di accertamento, si erano sviluppate nel pomeriggio. Tre le squadre intervenute che hanno domato l’incendio in breve tempo, evitando che l’avanzare del fuoco interessasse alcune abitazioni vicine.