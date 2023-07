33 anni complessivi di carcere ai quattro del branco che hanno ammazzato di botte Cristian Martinelli

Vercelli – Ieri mattina sono stati condannati a 33 anni ci carcere complessivi i quattro teppisti del branco che hanno ammazzato di botte Cristian Martinelli, 34 anni di Trino morto domenica 16 ottobre 2022 all’ospedale di Casale Monferrato in seguito alle gravi lesioni riportate. La condanna è stata pronunciata a carico di:

Nicolae Capstrimb a 9 anni e 6 mesi,

Bilal Zabori a 8 anni e 6 mesi,

Janet Di Perri a 7 anni e 8 mesi,

Ait Benncacer a 7 anni e 4 mesi.

Era stato arrestato anche un altro ragazzo, minorenne, di cui si occupa la procura dei minori di Torino. Le pene sono leggermente inferiori a quelle richieste dal pm, che aveva chiesto 11 anni per Capstrimb, 9 anni per Zabori, 8 anni e 6 mesi per Di Perri, 7 per Benncacer. Il giudice Cristina Barillari dopo mezz’ora di camera di consiglio è uscita con la sentenza. Gli imputati sono anche stati condannati a pagare le spese legali e processuali, oltre che provvisionali immediatamente esecutive: 100mila euro ciascuno al padre e alla madre della vittima, 80mila alla sorella Valentina.