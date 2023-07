Arrestato per tentata estorsione contestatore seriale dell’imprenditore Garrone

Genova – Alessandro Alagna era uno degli ultras che organizzavano le proteste contro Edoardo Garrone (nella foto), l’imprenditore piemontese di Vignole Borbera ex patron della Samp finito nel mirino dei tifosi per aver ceduto la società a Massimo Ferrero. Ieri Alagna è finito in manette, insieme a Edoardo Cois anche lui ultra blucerchiato, per tentata estorsione ai danni d’un uomo minacciato dai due che avrebbero fatto del male a lui e alla sua famiglia se non gli avesse restituito 5.000 euro probabile provento di spaccio di stupefacenti. Alcuni giorni dopo i due, probabilmente a scopo intimidatorio, avrebbero sparato quattro colpi di pistola nel portone dell’abitazione dell’uomo che, impaurito è fuggito in Spagna.