Camion esce di strada e blocca il traffico per tre ore

Voltaggio – Interrotto il traffico dalla mezza alle 17:30 lungo la strada provinciale 160 della Bocchetta a causa di un camion che, per cause in corso di accertamento, poco dopo mezzogiorno è finito fuori strada al confine con Genova. Sul posto i Vigili del Fuoco insieme a un’autogru proveniente da Alessandria, ai Carabinieri e a un’autoambulanza del 118. Dai primi accertamenti pare che il pesante mezzo lungo i tornati che portano sul passo della Bocchetta e poi in Liguria, sia finito fuori strada mettendosi di traverso e impedendo il transito agli altri veicoli. Per fortuna nessun ferito ma solo danni al camion.