Voghera – Stamane una mamma ha ucciso il figlio di un anno strangolandolo, poi ha chiamato i Carabinieri e gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. Dai primi accertamenti pare che la donna abbia agito in preda a un raptus. Ora si trova in ospedale e sottoposta a fermo da parte dei carabinieri.