Pericolo di esplosione di una bombola di Gpl, intervengono i pompieri

Tortona – Per il fatto che il Gpl (Gas petrolio liquefatto) col quale si caricano le bombole, è più pesante dell’aria, il pericolo di esplosione è molto alto. Col Metano questo problema non esiste in quanto è più leggero dell’aria e vola via lasciando l’ambiente. Col Gpl invece il gas ristagna ed esplode facilmente. Questo il grave rischio che ha corso una signora anziana che non aveva chiuso bene la bombola del gas. I vicini della palazzina dell’Atc in via Emilia per il forte odore di gas hanno dato l’allarme chiamando i pompieri che sono intervenuti subito riuscendo a individuare la fuga di gas nell’alloggio dell’anziana, a mettere in sicurezza l’area e a salvare la donna, per fortuna rimasta solo lievemente intossicata.