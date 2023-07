Tortona – I Carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un uomo incensurato di 28 anni residente in città insieme ai genitori che in camera nascondeva in un armadio 18 cilindri contenenti circa un chilo di hashish ciascuno e 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Ieri il giudice di Alessandria l’ha condannato a un anno e 4 mesi di reclusione e a una multa di 3.000, ma l’ha subito rimesso in libertà.