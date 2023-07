“Fa caldo, sto facendo il bagno nel fiume, lasciatemi stare” ma intervengono Pompieri, Carabinieri e Squadre del 118, e il bagnante mandrogno finisce all’ospedale

Alessandria – Verso le tre di oggi pomeriggio l’allarme dato da un solerte passante: “Uomo in Tanaro, attaccato a un tronco, all’altezza del ponte Meier”. Subito scattano i soccorsi e vanno in forze sul posto. Lì c’è un tizio che, dato il caldo tropicale (che è sempre lo stesso da 10.000 anni) in mutande si era tuffato nel suo fiume preferito, il Tanaro, all’altezza del Ponte Meier. Probabilmente è scivolato, ma si è aggrappato a un tronco. Succede se vai al fiume. Niente di più. Tuttavia qualcuno l’ha visto e ha dato l’allarme. Sono arrivate le truppe cammellate: due ambulanze, due camion dei pompieri, due pattuglie dei Carabinieri, per un totale di circa venti soccorritori che, quando sono giunti sul posto, si sono sentiti dire più o meno così: “Sto facendo il bagno, fa un caldo della madonna, lasciatemi stare”. Niente da fare: l’hanno tirato fuori e ricoverato all’ospedale in codice verde.