Giunta Comunale Novese: dilettanti allo sbaraglio

Novi Ligure (Franco Traverso) – Ormai a Novi tutti i giorni ce n’è una e il cronista fa fatica a star dietro alle novità che, purtroppo, non sono mai buone. Stavolta facciamo riferimento a un’assessora che parla, parla, parla, ma dice cose cui crede solo lei in quanto destituite di ogni fondamento. Nei giorni scorsi il cronista d’un foglio locale ha intervistato l’assessora marocchina Rachida Hasbane – con deleghe ad Affari Sociali, Politiche d’Inclusione, Pari Opportunità, Volontariato – che s’è inerpicata in un terreno scivoloso, occupandosi della morosità di molti inquilini delle case popolari. L’assessora di Casablanca ha detto: “Sul piano dell’assistenza si presenta molto delicata la situazione degli appartamenti dell’Agenzia Territoriale della Casa dove sono presenti molti inquilini morosi […]. Abbiamo già chiesto un appuntamento con la dirigenza dell’Agenzia Territoriale della Casa. Si tratta di un problema delicato che riguarda tantissime persone”.

Peccato che la notizia sia falsa, smascherata proprio da ATC, la stessa agenzia tirata in ballo che ha subito diramato una secca smentita dove si legge: “[…] In riferimento agli articoli pubblicati a pagina 1 e a pagina 10 dell’edizione del 7 luglio 2023 di Panorama di Novi, ci vediamo costretti a inviarvi alcune puntualizzazioni per dar modo ai lettori del vostro autorevole settimanale, di avere informazioni precise, utili a meglio comprendere la realtà dei fatti. […] A presidenza, direzione e ufficio protocollo dell’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud non sono pervenute richieste ufficiali, e nemmeno informali, di appuntamenti chiesti dalla Giunta Comunale di Novi Ligure […]”.

Voila, ecco l’ennesima figuraccia di questa Giunta di sciamannati che stanno demolendo quel poco di buono che è rimasto in piedi d’una città che, cento anni fa, era il fiore all’occhiello del Piemonte Orientale, con le sue industrie, con le sue infrastrutture, con le sue banche, distrutta in nome del comunismo sovietico dai trinariciuti in ottant’anni di paziente e pianificata opera di demolizione.

Foto in alto tratta da Il Moscone