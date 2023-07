Incendio vicino all’autostrada A26 spento in cinque ore da cinque squadre dei pompieri

Castellazzo Bormida – I vigili del Fuoco hanno avuto ragione delle fiamme intorno alle cinque di oggi pomeriggio per l’incendio che si era sviluppato per cause in corso di accertamento dopo mezzogiorno nel piazzale d’una cascina tra Castellazzo Bormida e Casal Cermelli vicino alla Sp181. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento di cinque squadre arrivate da Alessandria, Novi, Ovada e dal distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Valenza. La coltre di fumo ha causato anche il rallentamento della viabilità lungo il tratto dell’A26 vicino alla cascina. Le fiamme sarebbero partite da alcuni bancali e altri materiali lì presenti. Per fortuna non risultano persone ferite.