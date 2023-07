Uomo muore carbonizzato in un’auto in fiamme: scattano le indagini per la sua identificazione

Agliano – Tragedia della solitudine e della disperazione che potrebbe riguardare Giorgio P., un operaio edile rumeno di 43 anni, padre di due adolescenti e residente ad Agliano, che si sarebbe tolto la vita dandosi fuoco nella sua auto sulle colline tra Langa e Monferrato, in Strada delle Fontane. I familiari hanno riferito ai Carabinieri che Giorgio, in passato cantoniere comunale a tempo determinato, aveva perso somme al gioco d’azzardo. Quell’angoscia senza soluzione lo avrebbe portato a compiere l’estremo gesto. Una donna, percorrendo la strada tra il paese di Agliano Terme e le fonti, intorno alle 6 ha visto un’auto avvolta dalle fiamme e ha chiamato il 112. I Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco sono arrivati in venti minuti ma ormai non c’era più niente da fare: l’auto era stata distrutta dalle fiamme e dentro c’era un corpo carbonizzato. La moglie, ancora ignara dell’accaduto, ha chiamato i Carabinieri: ”Mio marito, dopo essere uscito di casa mi ha telefonato e ha detto che vuole farla finita. Temo gli sia successo qualcosa”. Nonostante le apparenze, la tragedia non si spiega ancora, con un corpo carbonizzato che non si sa di chi sia in quanto sembra per ora impossibile recuperare elementi che possano identificarlo e l’auto, una vecchia Ford Fusion, identificata come quella del muratore rumeno. Un po’ poco per stabilire che si tratti d’un suicidio ma, soprattutto, per stabilire che quel corpo era proprio il suo. Forse la certezza sull’identità si avrà solo con il test del Dna, a patto che sia possibile farlo, date le circostanze. Le indagini sono iniziate immediatamente proprio per determinare tutti gli elementi necessari a definire il quadro della tragedia. Ma per ora solo ipotesi.

