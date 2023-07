Dal Comune di Ricaldone – Cerimonia di consegna dei premi “Moscatello d’Oro”

L’Amministrazione comunale rende noto che lunedì 24 luglio 2023, alle ore 19:15 presso la Sala consiliare della Casa comunale sita in via Roma n. 6, a Ricaldone e alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi “Moscatello d’Oro di Ricaldone” (edizione 2023).

Il premio, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21 dicembre 2022, è assegnato ogni anno a personalità esterne che hanno contribuito alla valorizzazione e allo sviluppo socio culturale, turistico o economico di Ricaldone.

Per l’anno 2023, la Commissione consiliare per il premio ha deliberato l’attribuzione a:

Luciano Mariano, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nato il 14 marzo 1953, con la seguente motivazione:

“Nella Sua qualifica di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha promosso in più occasioni, durante l’anno 2022, i progetti e le iniziative dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Culturale “Luigi Tenco” consapevole dell’importanza territoriale di Ricaldone e del valore imprenditoriale e culturale espresso dai Ricaldonesi”.

Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nato il 14 marzo 1953, con la seguente motivazione: “Nella Sua qualifica di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha promosso in più occasioni, durante l’anno 2022, i progetti e le iniziative dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Culturale “Luigi Tenco” consapevole dell’importanza territoriale di Ricaldone e del valore imprenditoriale e culturale espresso dai Ricaldonesi”. Cesare Italo Rossini, Presidente Fondazione Slala – Sistema logistico Nord Ovest d’Italia, nato il 25 agosto 1968, con la seguente motivazione:

“In qualità di Presidente della Fondazione SLALA di Alessandria (di cui il Comune è socio) si è prodigato durante tutto il 2022 a promuovere, sotto il profilo istituzionale e turistico, il Comune, il territorio, nonché le attività economiche e socio culturali di Ricaldone e delle sue Associazioni no profit”.

Presidente Fondazione Slala – Sistema logistico Nord Ovest d’Italia, nato il 25 agosto 1968, con la seguente motivazione: “In qualità di Presidente della Fondazione SLALA di Alessandria (di cui il Comune è socio) si è prodigato durante tutto il 2022 a promuovere, sotto il profilo istituzionale e turistico, il Comune, il territorio, nonché le attività economiche e socio culturali di Ricaldone e delle sue Associazioni no profit”. Flaviano Timperi, Presbitero diocesano. nato il 14 marzo 1977, con la seguente motivazione:

“In qualità di titolare della Parrocchia Santi Simone e Giuda Taddeo di Ricaldone ha profuso impegno morale e civile, nonché sentimenti di appartenenza e di solidarietà che hanno contribuito anche a rilanciare l’immagine della nostra Comunità oltre i naturali confini, sostenendone dunque non solo la valorizzazione, ma anche lo sviluppo sociale, turistico ed economico”.