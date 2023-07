Gattini abbandonati da giorni sul terrazzino salvati dai Vigili del Fuoco

Castelnuovo Scrivia – La tapparella abbassata che impediva l’accesso in casa e l’assenza di scodelle dell’acqua e dei croccantini sul terrazzino al primo piano d’una palazzina nel centro del paese, hanno insospettito un vicino del oalazzo di fronte che, sentendo i tre gattini miagolare continuamente sotto il sole di questi giorni, ha chiamato i Vigili del Fuoco che sono subito intervenuti e, per il fatto che nell’alloggio non rispondeva nessuno, sono stati salvati facendoli scendere dal terrazzo. I gattini sono stati prima portati in una struttura a Tortona e poi trasferiti ad Acqui Terme in attesa che qualcuno lì adotti. I proprietari dell’alloggio dovranno rispondere di abbandono di animali.