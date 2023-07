Incidente di giornata sulla A26: motociclista sbalzato sull’asfalto, tamponamento fra due auto

Ovada – Non poteva mancare l’incidente di giornata sulla A26. Stavolta si tratta di un doppio incidente in direzione Genova tra Masone e il bivio con l’A10 successo intorno alle 8:15. Per cause in corso di accertamento un giovane motociclista ha perso il controllo ed è finito sull’asfalto. Poco dopo, forse a causa dei rallentamenti precedenti, due auto si sono tamponate. Nell’incidente sono rimaste coinvolte 4 persone, tra cui una bambina tutte soccorse in codice giallo. Viabilità rallentata con code che alle 11 hanno raggiunto gli 8 chilometri. Sul posto, oltre all’automedica Golf 5 e all’ambulanza della Misericordia Ponente, è intervenuto l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che però è subito rientrato visto che il ferito si è rivelato meno grave di quanto parso subito dopo lo schianto. L’uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.