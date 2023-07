L’ex Grigio Ciancio a un passo dalla firma

Alessandria – Simone Ciancio, 36 anni, genovese, difensore legato al Novara da un contratto che scadrà a giugno 2024, sta per firmare per l’Alessandria Calcio. Sarebbe un ritorno perché al Mocca ha già giocato nel campionato 2008/9. Poi nella sua lunga carriera un po’ di B (due stagioni) ha fatto tanta Serie C anche a buoni livelli (Cosenza, Lecce, Catania, Avellino, Carrarese, Novara). Non risulta a oggi fra i convocati del Novara dove è tesserato. Alto 1,82, destrorso, braccetto di destra nella difesa a tre oppure terzino destro se si gioca “a quattro”. Adesso bisogna cercare un centrale di ruolo che possa giocare accanto a lui, ruolo che l’anno scorso Sabbione ha interpretato al meglio nel finale della stagione risultando determinante. Ciancio è un piccolo idolo della tifoseria in quanto abita nei pressi della città e ha mantenuto negli anni cordiali rapporti con la tifoseria mandrogna. Sarebbe un grande colpo per Enea per accaparrarsi la simpatia della Curva. Speriamo che dal punto di vista tecnico ma si soprattutto caratteriale si riveli la scelta in grado di entusiasmare anche sul campo perché la spinta della Curva a volte non basta.