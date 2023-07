Arrestati due ladri per tentato furto in abitazione

Alessandria – Nella notte del 9 luglio il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Sezione Volanti della Questura di Alessandria interveniva in seguito a una segnalazione di un’inquilina d’un condominio di IV Novembre che aveva notato due persone arrampicarsi sulla grondaia per raggiungere un appartamento del primo piano.

Gli Agenti intervenivano subito e, una volta giunti sul posto, sentivano dei rumori provenienti dall’alloggio segnalato il cui proprietario, da accertamenti della sala operativa, risultava in vacanza fuori città.

Essendo la porta d’ingresso chiusa a chiave, veniva richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per raggiungere il balcone tramite un’autoscala, quando gli Agenti notavano un uomo che cercava di nascondersi, sdraiandosi a terra. Gli veniva intimato l’Altolà ed era raggiunto dei poliziotti ai quali non opponeva resistenza. All’arrivo dei Vigili del Fuoco era bloccato e tratto in arresto.

L’esame dell’appartamento portava alla scoperta di un altro uomo che si era nascosto sotto alcuni capi di abbigliamento dietro a un mobile tv anche lui arrestato.

I due, già con precedenti penali, devono rispondere di tentato furto in abitazione.

Nei giorni successivi il Giudice convalidava l’arresto disponendo per uno dei due gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per l’altro l’applicazione di di 2 anni di reclusione e 600 euro di multa, con pena sospesa.