Lavori in corso e un camion fuori strada rallentano la viabilità alle porte di Alessandria

Alessandria – Inizia la settimana e le code, dalle autostrade per il traffico vacanziero, si spostano sulle statali per il traffico di lavoro. Stamane c’è già una coda chilometrica sulla strada statale 10 Padana Inferiore (SS 10) in direzione Alessandria per un cantiere stradale che sta effettuando una riasfaltatura. A complicare la viabilità in quel tratto anche un camion che è finito fuori strada dopo il distributore Keropetrol di Spinetta Marengo a 4,5 chilometri dal capoluogo. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Per fortuna sembra non vi siano feriti gravi.