Pubblico da record alla “gara” con imbarcazioni di carta sul Po a Casale

Casale Monferrato – Pubblico da record ieri sulle rive del Po per assistere alla più bizzarra corsa sull’acqua intitolata “Galleggia o non Galleggia?” il carnevale acquatico dei monferrini a cura degli Amici del Po che si è svolto all’imbarcadero di Viale Lungo Po Gramsci giunto alla settima edizione. Gli organizzatori stimano che ci fossero 7.000 spettatori per assistere alla simpatica competizione che ha visto partecipare 75 “imbarcazioni”. Nella foto tratta da Casale News la “Bianchina di Fantozzi” (30) sovrastata dalla sua nuvoletta. Senza vincitori né vinti, il “Galleggia o non Galleggia” non è una gara ma una festa popolare in grado di far riscoprire il fascino del Po ad adulti e bambini, la celebrazione dell’ingegno e della fantasia, della spensieratezza e della gioia di trascorrere insieme una giornata diversa all’aria aperta.

Imbarcazione più bella

1. Mariangela e famiglia (numero 30)

2. Murannessy (27)

3. Va da via al Po (46)

4. Mario Kart Po edition (63)

5. Vichinghi sul Po (45)

Miglior Show

1. Dal Po al Nilo (39)

2. Fast ‘n Furb (3)

3. El Karibu (16)

Migliori travestimenti

1. Minchietta Shrimp (1)

2. Gruppo Tdm Ecto 1 (21)

3. Poceania (17)

Barca più brutta

1. Un Po’ Salam (26)

2. I Turchi (37)

3. Il Bronzo (24)

Miglior tempo di percorrenza

1. Radio in Fiore (11) 1’ 36’’ e 03/100

2. Il Lupo e la Lupetta di Po (10) 1’ 38’’ e 94/100

3. Formula Spinta (29) 1’ 44’’ e 09/100

Equipaggio rosa

1. Whopper on the water (22)

2. Le Farfalle / My Fly Fit (12)

3. Una gita sul Po (73)

Miglior Cantiere: Weekend con il morto (47)

Miglior affondamento: Just Morried (25)

Migliore discesa di gruppo: Anduma a Fadighè (58) e T’infilo (59)

Menzione speciale della giuria: Un po’ di Trippa (28)

Premio Alphapower: Cosmo (13)

Marinaio più giovane: Giacomo Maranzana (classe 2017)

Marinaio meno giovane: Severino Livieri (classe 1945).