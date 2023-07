Spacciatore marocchino di Bamba arrestato a Novi: era regolare sul nostro territorio. Ma rispeditelo in Marocco!

Novi Ligure – Nascondeva la bamba in un buco nel muro nascosto da un attaccapanni in camera. Non è stato difficile (è il loro mestiere) agli agenti della Questura di Alessandria arrestare uno spacciatore marocchino di 46 anni, regolare sul territorio nazionale – nonostante avesse precedenti penali in Italia – per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La sua attività si svolgeva in centro città e a fare scattare le indagini dei poliziotti sono state le segnalazioni di diversi cittadini rispetto a un viavai sospetto nelle vie di maggior frequentazione della città. Alla fine gli hanno sequestrato 240 grammi di cocaina in pietra, trovata dal solito Fido dell’unità cinofila di Genova, 1200 grammi di hashish nascosti in un armadio, un bilancino, tutto il materiale per il confezionamento, diversi cellulari oltre a quasi 700 euro in contanti, ritenuti con tutta probabilità provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato ieri e lo spacciatore marocchino – che dovrebbe essere rimpatriato al volo in Marocco – è stato condotto al carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria. In attesa che aggredisca qualche agente di custodia.