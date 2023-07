Il Centrodestra occupa il Municipio perché Bertoli (FdI) partecipa alla Capigruppo con la maggioranza: ah Melo’ cheffai, dormi?

Novi Ligure (Franco Traverso) – Tutti i giorni ce n’è una. Oggi Fratelli d’Italia, Forza Italia Berlusconi per Novi e Lega-Lavoriamo per Novi, hanno occupato l’atrio di Palazzo Civico perché nel salone di rappresentanza al piano superiore di Palazzo Pallavicini si stava svolgendo una Conferenza dei Capigruppo senza avere convocato l’opposizione. Ma Marco Bertoli consigliere comunale di Fratelli d’Italia (da che parte sta non si capisce – nella foto a lato) a quella maledetta conferenza c’era!

E la Meloni invece di incontrare il premier tunisino dovrebbe controllare di più i suoi.

Il Centrodestra era nell’atrio di Palazzo Civico per rivendicare i diritti dell’opposizione a partecipare come da Regolamento alla stesura dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale e per denunciare la grave scorrettezza a danno delle opposizioni che sono state convocate a partecipare a una Conferenza della Capigruppo mentre la definizione dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 19 luglio, secondo attenti osservatori liberali, sarebbe stata “pattuita” con la Giunta e il Sindaco senza disturbare Lega e Forza Italia, mentre il rappresentante del partito della Meloni c’era. Lui, sempre lui, il “Lattaio Svizzero”!

I punti all’Ordine del Giorno erano tre, riguardanti il bilancio, compresa la verifica degli equilibri di bilancio che riguarda la tenuta dei conti comunali.

Oltretutto è per lo meno stravagante approvare in Giunta un documento economico-finanziario (tradotto: soldi dei novesi) che non ha ancora il parere dei revisori dei conti.

Tuttavia la crisi di giunta è talmente palese che se ne sono accorti tutti meno Giorgia Meloni. Tutto ciò mentre il Presidente alle Commissioni Permanenti sta disperatamente procrastinando la nomina dei componenti permanenti.

Non si è mai visto che alla terza seduta di Consiglio non siano ancora istituite le Commissioni Permanenti.