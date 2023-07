Il processo a Orlandi continuerà ad Alessandria

Alessandria – Negato il trasferimento a Roma del processo a Luca Orlandi, l’agricoltore di 23 anni accusato di avere ucciso un anno fa Norma Megardi (nella foto), l’insegnante di 74 anni di Sale proprietaria dell’area e della cascina dove il giovane lavorava in proprio, e poi dato alle fiamme il cadavere. A maggio durante la fase preliminare del processo i suoi legali avevano chiesto una sospensione al Gup in quanto temevano che qui non ci fossero le condizioni “per fare un processo serenamente”, e si erano rivolti alla Cassazione per chiedere il trasferimento, ma ieri c’è stata la decisione dei giudici romani che hanno dichiarato inammissibile il ricorso degli avvocati per cui il processo rimarrà ad Alessandria. Venerdì l’udienza riprenderà davanti al Gup Paolo Bargero.

Foto Ansa