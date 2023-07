Alessandria – Simone Ciancio, genovese residente con la famiglia a Casal Cermelli, 36 anni, cresciuto nelle giovanili doriane, è dei nostri. Proveniente dal Novara, ha firmato per l’Alessandria un contratto annuale. Difensore destro, dopo lunga militanza con due campionati di B alle spalle e tanta C in piazze prestigiose, torna in grigio dopo aver esordito qui da noi nel 2009.