Bocciato dalla Provincia l’impianto di biogas a Valenza

Valenza – Secondo un post su facebook del sindaco Maurizio Oddone “la Provincia ha rigettato la richiesta della ditta proponente riguardante la costruzione dell’impianto di biometano”. La decisione di Palazzo Ghilini ha accolto le osservazioni del Comitato No Biogas che oggi conta oltre 2.000 aderenti. La motivazione del parere negativo da parte della Provincia si basa anche sul fatto che la società Valenza Green Energy non ha risposto esaurientemente alle richieste di chiarimenti da parte della Conferenza dei Servizi inoltrate il 24 maggio scorso, che riguardano relazioni archeologica, paesaggistica e idrogeologica inerente il Rio del Lupo, oltre alla mancata risposta a proposito della viabilità che andrebbe in tilt dall’enorme traffico di camion. Esultano quelli del comitato che ha avuto un grande sostegno da parte dei cittadini e, in ultima istanza, l’appoggio del sindaco Oddone.

Foto da You Tube