Cipian invaso dai Rom, ma la giunta di sinistra novese si volta dall’altra parte

Novi Ligure – Mentre il sindaco Rocchino Muliere, appena eletto ha già marcato visita, oggi pomeriggio a Novi è arrivata una ventina di roulotte e camper con dentro circa 120 esseri viventi fra umani, cani e gatti. Hanno piazzato i loro mezzi al Cipian (Consorzio Insediamenti Piccole Imprese e Artigianato Novese), area artigianale – ormai asfittica – della città, senza permessi e nessuna misura di igiene in quanto sono in mezzo alla strada. Ora la giunta deve applicare velocemente le direttive europee in materia di superamento dei Campi Rom. Naturalmente non si sa niente, i responsabili del Comune (politici, dirigenti, impiegati, tutti compagni) non sanno cosa dire e cosa fare, e se gli chiedi qualcosa balbettano da idioti impauriti o non rispondono impettiti e offesi. Ma non si fa così, non gliel’ha mai insegnato nessuno?

Finalmente siamo al redde rationem?