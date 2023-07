Grigi: la campagna abbonamenti per il Campionato di Calcio di Serie C d’una squadra che non c’è

Un claim suadente per cominciare ufficialmente col piede giusto la stagione degli abbonamenti al Mocca. I prezzi sono aumentati in tutti i settori dell’impianto tranne che in quelli della Curva Nord che sono addirittura diminuiti. A margine i soliti “pacchetti” che puntano a vendere più abbonamenti attraverso offerte speciali, alcune cumulabili. Immancabili i primi mugugni degli sportivi mandrogni relativi alla opportunità di usufruire del diritto di prelazione sui posti numerati in tempi ritenuti troppo brevi. Per quel che riguarda invece il raduno di domattina alle 10 al Centro Sportivo Michelin saranno presenti anche 8 ragazzi della Primavera 2, oltre ai calciatori sotto contratto. Dovrebbe essere aggregato alla prima squadra in prova anche il 2006 Mario Pacelli, torinese, svincolato dall’Ascoli, dove nella passata stagione ha collezionato alcune presenze in Under 17, dopo essere transitato nelle giovanili della Sampdoria con qualche presenza a referto. Un arrivo importante tra i tecnici della società è invece quello di Vittorio Gozzoli del ‘65, avvocato, ex calciatore di vaglia, allenatore e istruttore appassionato. Dovrebbe occuparsi della formazione dei Giovanissimi Regionali. Ma la Prima Squadra dov’è?