Tamponamento in autostrada: due feriti di cui uno grave

Vercelli – È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale tra due auto che si è verificato ieri verso le 17,10 sull’autostrada A26 nell’area del casello di Vercelli Est in direzione Genova. Secondo i primi accertamenti pare che un’Audi abbia sbandato per finire contro una Jeep ferma in corsia di emergenza il cui conducente, per fortuna, era fuori dall’abitacolo. Un uomo di 57 anni che era a bordo dell’Audi è grave ed è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso al Cto di Torino, ricoverato con diversi traumi in prognosi riservata. Ferito anche il conducente dell’auto investitrice, un uomo di 49 anni residente a Casale Monferrato, portato al Sant’Andrea di Vercelli in codice verde. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso al traffico per circa 45 minuti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, all’ambulanza del 118 e all’Elisoccorso, anche una pattuglia della Polizia Stradale che ha effettuato i riscontri del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.